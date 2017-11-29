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TEOG yerine gelecek sistemin tüm detayları

29 Kasım 2017, Çarşamba
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin TEOG yerine gelecek yeni sistemin ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.
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