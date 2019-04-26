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TEM otoyolunda zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

26.04.2019 10:18

Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda bir aracın kaza yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı


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