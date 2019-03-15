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TEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti

15.03.2019 16:31

İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paket nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.


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