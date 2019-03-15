TEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti

İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii'nde şüpheli paket nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
TEM Otoyolu'nda şüpheli paket alarmı! Polis alarma geçti15.03.2019 16:31
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