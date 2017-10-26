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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak nedeniyle yükselen dere akıntısına kapılan kayıp askerin aranmasına hava muhalefeti nedeniyle güçlükle devam ediliyor.
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