Suriyelilerden TSK'ya destek yürüyüşü

Tel Abyad'da yaşayan 25 bin Tel Abyadlı, terör örgütü PKK / PYD yüzünden evlerinden, yurtlarından edildiler ve Türkiye'ye göçe zorlandılar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sınıra harekat yapılacak açıklaması binlerce Suriyeli'nin umudu oldu. İşte bu yüzden, Akçakale'deki Tel Abyadlılar TSK'ya destek yürüyüşü düzenledi. A Haber ekibinden Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde TSK'ya destek vermek için yürüyen Suriyelilerin yanında.
Suriyelilerden TSK'ya destek yürüyüşü21 Aralık 2018, Cuma
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