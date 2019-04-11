Sudan'da askeri hareketlilik! Darbe girişiminin arkasında kimler var? 11.04.2019 14:55

Sudan'da ordu, devlet televizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sarayını kuşattı. Hartum havalimanından uçak seferleri durdurulurken, iktidar partisi liderlerinin gözaltına alınmaya başlandığı belirtildi. Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor. Peki Sudan'da neler yaşanıyor? Darbe girişiminin arkasında hangi güçler var? Sudan'dan gelen son dakika gelişmeleri A Haber canlı yayınında ele alındı...