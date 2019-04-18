Sözcü gazetesi davasında Burak Akbay için kırmızı bülten! İşte Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya istenen ceza 18.04.2019 11:41

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ve yazarlarının FETÖ’den yargılandığı davada savcı mütalaasını hazırladı. Burak Akbay'ın savunması alınamadığı gerekçesiyle dosyasının ayrılması istenilen mütalaada; sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli hakkında ise 'FETÖ/PDY'nin içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenildi. Ayrıca yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada mütalaa verildi. 17 sayfalık mütalaada Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun da arasında bulunduğu 6 sanık hakkında 'örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılması istendi.

BURAK AKBAY İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Mütalaada Akbay'ın dosyasının ayrılması da istendi.