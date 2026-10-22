Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 12:27

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak'ın 2020 yılında aktif siyaseti bırakmasının ardından yaşanan tartışmalara değinen Müderrisoğlu, "At izinin it izine karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, açıklamasında Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında ortaya attığı iddiaları da hatırlattı. Söz konusu iddiaların yeterince temellendirilmediğini savunan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında konuya ilişkin mesajlar verdiğini belirtti.