UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Okan Müderrisoğlu’ndan fon soruşturması yorumu: “At izinin it izine karıştığı dönem”

Okan Müderrisoğlu’ndan fon soruşturması yorumu: “At izinin it izine karıştığı dönem”

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesini değerlendirdi. Müderrisoğlu, “At izinin it izine karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz” sözleriyle tartışmaya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın fon soruşturması üzerinden yeniden gündeme getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak'ın 2020 yılında aktif siyaseti bırakmasının ardından yaşanan tartışmalara değinen Müderrisoğlu, "At izinin it izine karıştığı dönemin güncel versiyonunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, açıklamasında Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında ortaya attığı iddiaları da hatırlattı. Söz konusu iddiaların yeterince temellendirilmediğini savunan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında konuya ilişkin mesajlar verdiğini belirtti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı
Oyunculuğa ara verip köye yerleşen Filiz Taçbaş zeytin üreticisi oldu: Hasat anlarını paylaştı
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Bandırma'da park halindeki TIR'a çarptı: 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Ö. hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Küçükçekmece'de otomobil motosikletle çarpıştı: 21 yaşındaki Emre Seyhat can verdi
Nevşehir takla atan araç karşı şeride geçti: 53 yaşındaki Meşhur Ş. hayatını kaybetti
Nevşehir takla atan araç karşı şeride geçti: 53 yaşındaki Meşhur Ş. hayatını kaybetti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle