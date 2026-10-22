İstanbul Havalimanı 4. ana pistiyle rotayı kısalttı: Bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu elde edildi
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de açılan 4. ana pistin 1 aylık verilerini açıkladı. Açılıştan bu yana pistten 1.738 kalkış yapıldığını belirten Uraloğlu, standart rotaların kullanımıyla 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandığını bildirdi. Uçuş mesafelerinin kısalması sayesinde 1 aylık süreçte yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı ve 897 ton karbondioksit emisyonu engellendi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel