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İstanbul Havalimanı 4. ana pistiyle rotayı kısalttı: Bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu elde edildi

İstanbul Havalimanı 4. ana pistiyle rotayı kısalttı: Bir ayda 284 ton yakıt tasarrufu elde edildi

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"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de açılan 4. ana pistin 1 aylık verilerini açıkladı. Açılıştan bu yana pistten 1.738 kalkış yapıldığını belirten Uraloğlu, standart rotaların kullanımıyla 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandığını bildirdi. Uçuş mesafelerinin kısalması sayesinde 1 aylık süreçte yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu sağlandı ve 897 ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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