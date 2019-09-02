Son dakika: Volkan Demirel futbola veda etti

Fenerbahçe'nin deneyimli kaleci Volkan Demirel ile transfer döneminin sona ermesine saatler kala yola devam etme kararı aldığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin 37 yaşındaki file bekçisi, antrenör ekibinde yoluna devam edecek.
Son dakika: Volkan Demirel futbola veda etti02.09.2019 21:02
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