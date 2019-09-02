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Son dakika: Volkan Demirel futbola veda etti

02.09.2019 21:02

Fenerbahçe'nin deneyimli kaleci Volkan Demirel ile transfer döneminin sona ermesine saatler kala yola devam etme kararı aldığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin 37 yaşındaki file bekçisi, antrenör ekibinde yoluna devam edecek.


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