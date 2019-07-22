Son dakika: TSK'dan PKK/PYD'ye sert karşılık 22.07.2019 23:44

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinden atılan iki roketten birinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Bu sıcak gelişmenin hemen sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/PYD’ye sert karşılık verdi. İşte o anlar…

Milli Savunma Bakanlığı, Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.