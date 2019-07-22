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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 23:11

Son dakika... 'a roket atıldı: Yaralılar var

sınırındaki ilçesinde meydana gelen da ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

'nın ilçesinde meydana gelen da ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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