Son dakika... Sosyal medya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabını konuşuyor: Teröristlere yer yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cenevre'de yabancı basının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun "Ateşkesin uzatılmasını da görüşecek misiniz?" sorusu üzerine açıklamalarda bulunarak toplantıya katılmak üzere ortamdan ayrılan Çavuşoğlu'nun, merdivenleri çıkarken "Teröristlere yer yok" ifadesini kullandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Son dakika... Sosyal medya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabını konuşuyor: Teröristlere yer yok31.10.2019 00:45
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