Son dakika: Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı 15.08.2019 10:36

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 12,8'e geriledi.