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Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar Şanlıurfa'da

16.08.2019 11:27

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ilişkin inceleme yapmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen Bakan Akar ile komutanlar, kent protokolünce karşılandı.

SINIR HATTINDA İNCELEMELER YAPACAK
Bakan Akar'ın, ABD ile koordineli yürütülen güvenli bölge uygulamasına ilişkin temaslarda bulunup, Suriye sınır hattında incelemeler yapacağı öğrenildi.

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