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Son dakika: Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazasında hayatını kaybetti

13.03.2019 09:42

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Gelen son dakika haberine göre Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


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