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İzmir Ödemiş'te hatalı sollama kazası! TIR ile çarpışan araçta bulunan Coşkun Önal hayatını kaybetti

İzmir Ödemiş'te hatalı sollama kazası! TIR ile çarpışan araçta bulunan Coşkun Önal hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 60 yaşındaki Coşkun Önal hayatını kaybetti, sürücü Mustafa S. ağır yaralandı. Kaza, Ödemiş-İzmir yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı belirtilen hafif ticari araç, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Coşkun Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken sürücünün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yeniköy Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile TIR çarpıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada araçta bulunan 60 yaşındaki Coşkun Önal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa S. ağır yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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