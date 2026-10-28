Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 16:35

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Yeniköy Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile TIR çarpıştı. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada araçta bulunan 60 yaşındaki Coşkun Önal hayatını kaybederken, sürücü Mustafa S. ağır yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.