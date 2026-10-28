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Eskişehir merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda WhatsApp ağı ortaya çıktı: 148 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi

Eskişehir merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda WhatsApp ağı ortaya çıktı: 148 milyon TL’lik para trafiği tespit edildi

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Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18’i tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemeleri, organizasyonun işleyişine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. İnternet ilanları ve WhatsApp gruplarının incelendiği soruşturmada, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği tespit edildi.

Eskişehir merkezli fuhuş soruşturması kapsamında 23 Ekim'de beş ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Dosyada mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemeleri yer aldı.

İncelemelerde internet ilanları ve WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurulduğuna, farklı görüşme süreleri için fiyat listeleri hazırlandığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 148,5 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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