Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 17:58 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026 18:34

Eskişehir merkezli fuhuş soruşturması kapsamında 23 Ekim'de beş ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Dosyada mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemeleri yer aldı.

İncelemelerde internet ilanları ve WhatsApp grupları üzerinden iletişim kurulduğuna, farklı görüşme süreleri için fiyat listeleri hazırlandığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında yaklaşık 148,5 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.