Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 16:53

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına yol açtı. Bir binanın bahçesi ve giriş kapısı suyla dolarken park halindeki araçlar da etkilendi. Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise esnafın çadır ve brandaları zarar gördü.

Bina sakinleri yağmur sularının tahliyesi için önlem alınmasını istedi. Pazar esnafı da yağıştan daha az etkilenmek amacıyla kapalı pazar yeri talebini dile getirdi.