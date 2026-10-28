UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Konaklı Çarşamba Pazarı'nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Konaklı Çarşamba Pazarı'nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Konaklı Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Bir binanın bahçesi ve giriş kapısı su altında kalırken, park halindeki otomobil, motosiklet ve bisikletler de yağıştan etkilendi. Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise esnafın çadır ve brandaları zarar gördü. Mahalle sakinleri her yağmurda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtirken, pazarcı esnafı kapalı pazar yeri istedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına yol açtı. Bir binanın bahçesi ve giriş kapısı suyla dolarken park halindeki araçlar da etkilendi. Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise esnafın çadır ve brandaları zarar gördü.

Bina sakinleri yağmur sularının tahliyesi için önlem alınmasını istedi. Pazar esnafı da yağıştan daha az etkilenmek amacıyla kapalı pazar yeri talebini dile getirdi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga çıktı: Biri çocuk 6 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor
Sancaktepe'de pazar yerinde bıçaklı kavga çıktı: Biri çocuk 6 kişi yaralandı, şüpheli aranıyor
Gümüşhane'de Gündoğdu Bodur'un öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Gümüşhane'de Gündoğdu Bodur'un öldüğü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var
İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Vagonlar raydan çıktı! Onlarca ölü ve yaralı var
Bodrum, Marmaris ve Dalaman'da sağanak: Dere taştı, yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
Bodrum, Marmaris ve Dalaman'da sağanak: Dere taştı, yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle