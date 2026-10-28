Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Konaklı Çarşamba Pazarı'nı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, Konaklı Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Bir binanın bahçesi ve giriş kapısı su altında kalırken, park halindeki otomobil, motosiklet ve bisikletler de yağıştan etkilendi. Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise esnafın çadır ve brandaları zarar gördü. Mahalle sakinleri her yağmurda benzer sorunlar yaşadıklarını belirtirken, pazarcı esnafı kapalı pazar yeri istedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına yol açtı. Bir binanın bahçesi ve giriş kapısı suyla dolarken park halindeki araçlar da etkilendi. Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise esnafın çadır ve brandaları zarar gördü.
Bina sakinleri yağmur sularının tahliyesi için önlem alınmasını istedi. Pazar esnafı da yağıştan daha az etkilenmek amacıyla kapalı pazar yeri talebini dile getirdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam