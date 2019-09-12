Son dakika: Bakırköy'de AVM'de intihar girişimi 12.09.2019 21:40

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi son katta çıkarak intihara kalkıştı. AVM'de bulunan kişiler korku dolu anlar yaşarken, intihara teşebbüs eden şahıs ise polisler tarafından ikna edildi.