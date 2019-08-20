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Sınırda terör bayrağı! YPG'li teröristler bez paçavralarını astı

20.08.2019 12:18

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi. Terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözlendi.


Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi

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