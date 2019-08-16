Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı 16.08.2019 11:25

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tehdide ilişkin operasyon yapmaya hazırlanıyor olması, CHP'li Tanrıkulu'nda rahatsızlığa neden oldu. Tanrıkulu daha önce de Türkiye'nin terör tehditlerini yok etme amaçlı yaptığı operasyonlara karşı çıkmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması için operasyon konusunda oldukça kararlı.

Hazırlıklar devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıktı.



BAKIN TERÖRİSTLER NEDEN SİLAHLANMIŞ!

Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı." diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savundu.

"BİZİM SAVAŞIMIZ OLAMAZ..."

Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.