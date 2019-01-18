Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Ekim ayına ait görüntüleri ortaya çıktı. Herkesin Tulum'da başladığını düşündüğü aşkın aslında öncesi mi var? Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın Tulum'da görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Instagram hesaplarından aynı yerde olduklarını saklamadan paylaşımlar yapan Guido Senia ile Şeyma Subaşı'nın aslında daha önce de görüştüğü ortaya çıktı. Guido Senia nereye gidiyorsa Şeyma Subaşı da oraya gidiyor. Üstelik bir zamanlar Dubaili Türk iş adamı ile görüşüyor iddialarındaki Dubaili Türk iş adamının aslında Guido Senia olabileceğini daha önce takvim.com.tr Şeyma Subaşı haberlerinde belirtmiştik. Takvim.com.tr'nin ulaştığı video ve fotoğraflar bu ihtimali doğrular nitelikte. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Guido Senia birlikteliğinin bilinmeyenleri...
Şeyma Subaşı'nın Guido Senia ile görüntüleri ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce ...18 Ocak 2019, Cuma
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