Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra önce sevgilisi Guido Senia ile, daha sonra kızının velayetini eski eşi Acun Ilıcalı'ya vermesiyle gündem olmuştu. Aldığı 125 bin TL'lik nafaka ile günlerce konuşulan Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Sosyal medyayı etkili kullanan Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile birlikte giysi odasında çekim yaptı. Subaşı, dolaplardan taşan kıyafetlerini ve etiketleri hala üzerinde olan ayakkabılarını gösterdi. Acun Ilıcalı villasını 100 milyon liradan satışa çıkarınca, Şeyma Subaşı da taşınma hazırlıklarına başladı. Subaşı'nın, kıyafetlerini satma isteği takipçileri tarafından, "Nafaka yetmiyor galiba" yorumuna neden oldu.
Şeyma Subaşı zor günler mi geçiriyor? Instagram'dan kıyafetlerini satışa çıkarmak istediğini duyurdu!12.03.2019 12:48
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