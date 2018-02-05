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Seren Serengil cezaevinden çıktı

05 Şubat 2018, Pazartesi
Hakkında çıkarılan zorlama hapis kararının ardından 3 gün cezaevinde yatan Seren Serengil, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.
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