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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 13:12 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 13:12

Hatay’da acı olay! Sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren 9 yaşındaki çocuğun cesedi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi'nde meydana geldi. Asi Nehri'nin kolu olan sulama kanalına giren 9 yaşındaki Bedrettin G. isimli çocuğun kaybolması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Balık adamların yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cesedi 30 metre uzaklıkta 6 buçuk metre derinlikte bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Vefat eden Bedrettin G.'nin ailesinin tarım işçisi olduğu ve hasat için Şanlıurfa'dan Hatay'a geldiği öğrenildi.

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