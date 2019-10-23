Selçuk Bayraktar'dan asker selamlı paylaşım: “AKINCI yuvadan ayrıldı" 23.10.2019 10:21

Selçuk Bayraktar, AKINCI’nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI’nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.