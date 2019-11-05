Seda Sayan Aleyna Tilki'yi gelin olarak istiyor! Aleyna Tilki ile Oğulcan Engin arasında neler oluyor? 05.11.2019 17:50

Seda Sayan ve Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Demet Akalın - Okan Kurt çiftinin ilişkilerinin 8. yıldönümü için düzenlenen partide bir araya geldi. Birçok ünlü ismin katıldığı davette bulunan Seda Sayan ile Aleyna Tilki'nin göbek şovu magazin gündemine bomba gibi düşerken, Seda Sayan'ın muhabirlere yaptığı açıklama herkesi şoke etti. Seda Sayan, Aleyna Tilki'yi oğlu Oğulcan'a çok yakıştırdığını belirtti. İşte Seda Sayan'ın açıklamaları...

Demet Akalın ve Okan Kurt, ilişkilerinin 8'inci yıldönümünü önceki akşam Etiler'de kutladı. Etiler'deki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.

Gecede Aleyna Tilki ve Seda Sayan da karşılıklı göbek attı.

'SENİ OĞLUMA BEĞENDİM'

Sayan, gecede Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attıktan sonra, 'Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler? Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi' dedi.