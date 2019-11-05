Seda Sayan Aleyna Tilki'yi gelin olarak istiyor! Aleyna Tilki ile Oğulcan Engin arasında neler oluyor?

'SENİ OĞLUMA BEĞENDİM'

Sayan, gecede Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attıktan sonra, 'Seni oğluma beğendim, çok güzelsin. Acaba bizim Oğulcan'la olur mu bir şeyler? Eskiden kızları düğünlerde beğenirlerdi' dedi.