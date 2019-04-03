Seçimi kazananlar ne kadar maaş alacak? Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Muhtar maaşları kaç para? 03.04.2019 16:17

31 Mart yerel seçimlerinden sonra kazananlar büyük oranda belli oldu. Fakat YSK henüz resmi sonuçları açıklamadı. Vatandaşlar şu sıralarda, belediye başkanı, muhtar ve belediye meclis üyesi maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. 31 Mart itibarıyla 30’u büyükşehir 81 il, 922 ilçe ve 386 beldede 1389 belediye başkanının yanı sıra 50 bin dolayında köy ve mahalle muhtarı, on binlerce belediye meclis üyesi seçildi. Peki seçimi kazananlar ne kadar maaş alacak? Belediye başkanı, belediye meclis üyesi muhtar maaşları kaç para? İşte tüm detaylar