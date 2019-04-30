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Sanatçı Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

30.04.2019 18:38

Ünlü sanatçı Dilber Ay, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının cenazesi Düzce Ağa Mahallesi Yeşil Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verilirken cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.


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