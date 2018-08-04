Yol Durumu

Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter düştü, 3 mürettabat ile 15 yolcu hayatını kaybetti.

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