Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım

Dünyanın en önemli ailelerinin bulunduğu Fransız kasabası Saint Jean Cap Ferrat’ta Rothschildlere aşçılık yapan Türk şef Emine Gülşen Sarıcan, TAKVİM’e konuştu: Patronun babası Türkçe konuşuyordu. Benden mantı ve Türk usulü soğan çorbası istedi.
Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım04 Kasım 2018, Pazar
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