Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım 04 Kasım 2018, Pazar

Dünyanın en önemli ailelerinin bulunduğu Fransız kasabası Saint Jean Cap Ferrat’ta Rothschildlere aşçılık yapan Türk şef Emine Gülşen Sarıcan, TAKVİM’e konuştu: Patronun babası Türkçe konuşuyordu. Benden mantı ve Türk usulü soğan çorbası istedi.