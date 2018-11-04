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Rothschild ailesine aşçılık yapan Türk şef Sarıcan: Aslan Yüzüklü’ye mantı yaptım

04 Kasım 2018, Pazar

Dünyanın en önemli ailelerinin bulunduğu Fransız kasabası Saint Jean Cap Ferrat’ta Rothschildlere aşçılık yapan Türk şef Emine Gülşen Sarıcan, TAKVİM’e konuştu: Patronun babası Türkçe konuşuyordu. Benden mantı ve Türk usulü soğan çorbası istedi.


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