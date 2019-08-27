PKK/YPG'den 'çekilme' taktiği mi? Sınırdan çekiliyor iddiası... 27.08.2019 22:48

Türkiye, Fırat’ın doğu kanadında Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında güvenli bölge çalışmalarını hızlandırmış durumda. İlk müşterek helikopter uçuşu yapıldı. Çarpıcı bir bilgi daha geldi o bölgeden ve kendine SDG yani sözde “Suriye Demokratik Güçleri” adını veren terör örgütü PYD/YPG militanları bir açıklama yayınladı. Sınırı terk etmeye başladıklarını duyurdu. Peki, bu PKK/YPG'nin 'çekilme' taktiği mi? Tüm bu gelişimleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber programı Memleket Meselesi’nde yorumladı.