Haberler Web TV PKK/YPG'den 'çekilme' taktiği mi? Sınırdan çekiliyor iddiası...

PKK/YPG'den 'çekilme' taktiği mi? Sınırdan çekiliyor iddiası...

27.08.2019 22:48

Türkiye, Fırat’ın doğu kanadında Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında güvenli bölge çalışmalarını hızlandırmış durumda. İlk müşterek helikopter uçuşu yapıldı. Çarpıcı bir bilgi daha geldi o bölgeden ve kendine SDG yani sözde “Suriye Demokratik Güçleri” adını veren terör örgütü PYD/YPG militanları bir açıklama yayınladı. Sınırı terk etmeye başladıklarını duyurdu. Peki, bu PKK/YPG'nin 'çekilme' taktiği mi? Tüm bu gelişimleri Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber programı Memleket Meselesi’nde yorumladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları