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Paris eylemlerinin 'duran kadın'ı

08 Aralık 2018, Cumartesi

Gezi'de, Duran Adam ve Kırmızılı Kadın adı altında provokasyonları pohpohlayan, arka çıkan Fransızların başına Duran Kadın geldi. Göstericilerden biri Champ-Elysee meydanında polisleri ve hükümeti protesto ederken, alandan ayrılmayı reddeden kadın, panzerin önüne oturdu. Duran Kadın lakabı takılan gösterici eylemlerin yeni sembolü oldu.


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