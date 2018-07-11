Otobüste yumruklu kavga kamerada 10 Temmuz 2018, Salı

Antalya'da özel bir halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında yaşanan durak sorma tartışması faciaya sebep oluyordu. Antalya Büyükşehir belediyesi özel halk otobüsüne binen bir yolcu şoföre güzergahtaki durakları sordu ancak aldığı cevaptan memnun olamayınca sorularını tekrarladı. Bunun üzerine şoförün "beni meşgul etmeyin, bakın orada yazıyor şoförle konuşmak yasaktır" demesi üzerine başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüsün arkasından biranda küfür ederek koşan kimliği belirsiz yolcu, seyir halindeki şoförü yumruklamaya başladı. Tartışma, yumruklaşma o anda seyir halindeki otobüste bulunan yolcuların paniği kameralara yansıdı.