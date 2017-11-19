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Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

18 Kasım 2017, Cumartesi
Türk sporunun efsanelerinden, olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda olan Süleymanoğlu bugün hayatını kaybetti. 50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu'nun ölümü Türk spor camiasını yasa boğdu... İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
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