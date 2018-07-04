Muharrem İnce'den büyük tutarsızlık 03 Temmuz 2018, Salı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi CHP tarafından aday gösterilen Muharrem İnce'nin, seçimlerde yüzde 30 barajını aşmasının ardından CHP Genel Başkanlık koltuğuna aday olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Parti tabanı tarafından Muharrem İnce'nin adı öne çıkarılırken, bazı milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu'na "koltuğu bırak" çağrısı yapmıştı.

Bu iddialar karşısında ise Muharrem İnce 1 hafta önce "Bir kişi bile istifa etmesin. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" demişti.

Bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemek yiyen Muharrem İnce bir kez daha kameralar karşısına çıktı.Bu kez bir hafta önce yaptığı açıklamaların tam tersi şeklinde konuşan İnce "kurultay çağrısı" yaptı. CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanlık" teklifi yaptığını söyleyen Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "hayır" demesi durumunda örgütün bu işi çözeceğini söyleyerek mesaj gönderdi.