Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

"HELİKOPTERE SABOTAJ İHTİMAL DAHİLİNDE"

TAKVİM, İran'daki yerel kaynaklara İsrail'le yaşanan gerilim sonrası Reisi'nin helikopterine sabotaj olup olmayacağını sordu. TAKVİM'in ulaştığı kaynaklar, sabotajın ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bildirilirken İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

İSRAİL BASINI "UÇAK DÜŞTÜ" DEDİ

Reisi'nin helikopterinin İsrail tarafından sabotaja uğradığına dair şüpheler devam ederken İsrail gazetesi Times of Israel'den ilk haber geldi. Reisi'nin uçağının düştüğünü yazan The Times of Israel, konvoyda bakanları taşıyan diğer helikopterlerin varış noktasına ulaştığını iddia etti.

Öte yandan İsrail kanalı Kanal 13, kazada İsrail'in parmağı olmadığını öne süren bir haber yayımldı.