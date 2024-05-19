Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri... İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.
İBRAHİM REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ MÜ?
İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.
İRAN BASININDAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR: HELİKOPTERE ULAŞILDI MI?
Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu. Devlet televizyonu Mehr ise Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Öte yandan İran basınından ilerleyen dakikalarda gelen açıklamalarda ise helikoptere henüz ulaşılmadığı bildirildi.
İran devlet haber ajansı Mehr devlet haber ajansı cumhurbaşkanının sağlığına ilişkin yayınladığı haberi sildi
KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA: KAZA MI SUİKAST MI?
Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mahmudi Cumhurbaşkanlığı konvoyunu taşıyan helikopterin kaza yaptığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada Kızılay tarafından bölgeye kurtarma ekipleri gönderildiğini, konunun araştırılmaya devam ettiğini ve kaza ile ilgili bir rapora henüz ulaşamadıklarını bildirdi.