Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgede durum ağırlaştı: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

19.30 İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahaadori X hesabından yaptığı açıklamada "Zor ve karmaşık koşullar yaşıyoruz; Başkanın helikopter kazasına ilişkin son haberlerden haberdar olmak halkın ve medyanın hakkıdır ancak kaza yerinin koordinatları ve hava şartlarına göre şu ana kadar "hiç" yeni bir haber yok. Bu anlarda sabır, dua ve yardım gruplarına güven ilerlemenin yoludur." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA OHAL Mİ İLAN EDİLECEK?

18.36 Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Pasdar Mohammad Bagheri'nin Silahlı Kuvvetler teşkilatlarına "Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarının helikopter kazasının soruşturulması için İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu ve polis komutanlığının tüm imkan, teçhizat ve kapasiteleri kullanılmalıdır. Silahlı kuvvetler, ordu, ordu ve polis komutanlıkları sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede bulunuyor ve incelemelerde bulunuyor." şeklinde açıklama yaptı.

18.32 Helikopterin kaza yaptığı bölgede bu gece havanın yağmurlu olacağı bildirildi.

18.07 İran hükümet heyetinin sözcüsü ve sekreteri Ali Bahaadori arama kurtarma çalışmaları ile ilgili X hesabından yaptığı açıklamada "Zorlu hava koşulları ve kaza alanına ulaşımın zor olması nedeniyle kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerinin kaza bölgesine hareketi sürüyor." ifadelerini kullandı.