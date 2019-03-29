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Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!

29.03.2019 13:11

Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. 5 defineciyi Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin yerini bildiğini söyleyerek kandıran Nur Mehmet Pehlivan, Silivri'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı,canlı yayında son dakika gelişmesini aktarırken; sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı dinletti. İşte(29 Mart) Müge Anlı son bölümde sahte Mehdi'nin ifşa olan mesajı...


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