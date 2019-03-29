Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürdü. 5 defineciyi Hz. Süleyman'ın gizli hazinesinin yerini bildiğini söyleyerek kandıran Nur Mehmet Pehlivan, Silivri'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müge Anlı,canlı yayında son dakika gelişmesini aktarırken; sözde Mehdi'nin sözde müritlerine attığı sesli mesajı dinletti. İşte(29 Mart) Müge Anlı son bölümde sahte Mehdi'nin ifşa olan mesajı...
Müge Anlı'daki sahte Mehdi hakkında şok gelişme! Sözde müritlerine attığı sesli mesaj canlı yayında ifşa oldu!29.03.2019 13:11
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