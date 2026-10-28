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Erzurum'da otomobil 50 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

Erzurum'da otomobil 50 metrelik şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1'i ağır 3 yaralı

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Erzurum’un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlanarak taklalar attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye adeta ekip yağarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan bir yaralı ileri tetkik ve tedavi için Erzurum şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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