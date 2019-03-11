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Müge Anlı'daki Hacer Cengiz olayında sona gelindi! Müge Anlı canlı yayında Hacer Cengiz cinayetiyle ilgili her şeyi açıkladı!

11.03.2019 11:41

Müge Anlı canlı yayınında 6 yıl sonra çözülen Hacer Cengiz cinayetinde son durum nedir? 83 yaşındaki Hacer Cengiz'in oğlu, torunu, gelini ve iki dünürü geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan katil zanlılarından tüm Türkiye'yi sevindiren haber geldi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma sırasında verdikleri tepkiler ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Müge Anlı'daki Hacer Cengiz cinayetinde yaşananlar...


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