Müge Anlı'da yayınlanan Zehra Özkan cinayeti aydınlatıldı! Katil ilişki yaşadığı teyze oğlu çıktı 14.11.2019 11:00

Müge Anlı'da son dakika itirafı! Ramazan Çınar, 9 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafını ve Konya cinayetinin detaylarını paylaştı. Kuzeni ile ilişki yaşayan Ramazan Çınar'ın katil olmasından her ne kadar 9 yıl önce şüphelenilmiş olunsa da delil olmadığı için bir tutuklama kararı çıkmamıştı. Ancak Konya İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ormanlık alanda bulduğu kadın cesedinin 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'a ait olabileceği şüphesi ile esrarengiz kayıp aydınlandı. Kan donduran cinayetin son dakika detayları herkesi şoke etti. "Ölmeseydi hastaneye götürürdüm" diyen katil zanlısı Müge Anlı'da itiraflarına devam etti. İşte 14 Kasım Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri!