Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Konya cinayeti 9 yıl sonra aydınlandı, katil cesedin yerini gösterdi

7 ay önce Özkan'ın bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devredildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. O dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirlendi.

Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı.