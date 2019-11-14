Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Konya cinayeti 9 yıl sonra aydınlandı, katil cesedin yerini gösterdi
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Ramazan Çınar, 9 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti! Müge Anlı canlı yayında son dakika itirafını ve Konya cinayetinin detaylarını paylaştı. Kuzeni ile ilişki yaşayan Ramazan Çınar'ın katil olmasından her ne kadar 9 yıl önce şüphelenilmiş olunsa da delil olmadığı için bir tutuklama kararı çıkmamıştı. Ancak Konya İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ormanlık alanda bulduğu kadın cesedinin 9 yıl önce kaybolan Zehra Özkan'a ait olabileceği şüphesi ile esrarengiz kayıp aydınlandı. Kan donduran cinayetin son dakika detayları herkesi şoke etti. "Ölmeseydi hastaneye götürürdüm" diyen katil zanlısı Müge Anlı'da itiraflarına devam etti. İşte 14 Kasım Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da son dakika itirafı! 9 yıl önce Konya'da kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti! Ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıpların dosyaları çözülürken, sır içeren olaylara da ışık tutulmaya devam ediliyor. 14 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Konya cinayetinin detaylarını aktaran Müge Anlı anlattıklarıyla herkesi şoke etti!
9 yıl önce Konya'nın Akşehir ilçesinde kaybolan ve Müge Anlı'da işlenen Zehra Özkan hakkında son dakika haberi geldi. Zehra Özkan'ın katil zanlısı kuzeni Ramazan Çınar her şeyi itiraf etti. Kuzeni Zehra Özkan'ı öldürdüğünü itiraf eden Ramazan Çınar'ın Zehra Özkan ile ilişkisi vardı. Evli olan kuzeni Ramazan Çınar ile ilişki yaşayan Zehra Özkan'ı nasıl öldürdüğünü olay yerinde anlatırken kan donduran itiraflarda bulundu.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan kuzeni Zehra Özkan'ı (34), 14 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıkan Ramazan Çınar(43), olay yerinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Çınar, Zehra Özkan'ın kayıp olduğu dönemde, kendi adıyla ailesine gelen, "Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Köyde adım çıktığı için ve herkes beni konuştuğu için oradan uzaklaştım. Birini buldum, onunla evleneceğim" diye ifadeler bulunan 3 mektubu da kendisinin gönderdiğini itiraf etti.
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Akşehir'in daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne- babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı.
7 ay önce Özkan'ın bulunmasıyla ilgili çalışma savcılık kararıyla polise devredildi. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. O dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirlendi.
Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı.