Müge Anlı'da son dakika itirafı! Selçuk Şimşek: ''Nilgün Şimşek öldürüldü, annem herşeyi biliyor'' 04.11.2019 13:29

Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım canlı yayınında Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Uğurlukan canlı yayında gerçeği itiraf eder nitelikte açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Gülay hanım'ın Mustafa Şimşek'ten olan oğlu Selçuk Şimşek, Müge Anlı canlı yayınında, "Annemin olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ancak her şeyi bildiğine eminim." şeklinde açıklamalarda bulundu. Oğlunun bu sözleri üzerine konuşan Gülay Hanım'ın sözlerini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli ortaya çıkardı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in öldüğüne yönelik şüpheler artarken, cesedinin nerede olduğu merak konusu oldu. İşte 4 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri ve kan donduran detaylar...