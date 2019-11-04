Müge Anlı'da son dakika itirafı! Mustafa Şimşek eşi Nilgün (Nalan) Şimşek'i çocuklarının gözü önünde vahşice...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Kasım canlı yayınında Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Uğurlukan canlı yayında gerçeği itiraf eder nitelikte açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Nilgün (Nalan) Şimşek Hatay İskenderun'dan, 4 Nisan 2017 tarihinde eşi Mustafa Şimşek ile tartıştıktan sonra esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu. Gülay hanım'ın Mustafa Şimşek'ten olan oğlu Selçuk Şimşek, Müge Anlı canlı yayınında, "Annemin olayla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum ancak her şeyi bildiğine eminim." şeklinde açıklamalarda bulundu. Oğlunun bu sözleri üzerine konuşan Gülay Hanım'ın sözlerini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatr Arif Verimli ortaya çıkardı. Nilgün (Nalan) Şimşek'in öldüğüne yönelik şüpheler artarken, cesedinin nerede olduğu merak konusu oldu. İşte 4 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika Nilgün (Nalan) Şimşek gelişmeleri ve kan donduran detaylar...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Nilgün (Nalan) Şimşek'in esrarengiz kaybıyla ilgili baş şüpheli Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım'ın sözleri, Psikiyatr Arif Verimli tarafından kayıt altına alındı. Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayının detayları kan dondurmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 4 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Gülay Hanım ve oğlu Selçuk Şimşek, canlı yayında olayla ilgili açıklamalarda bulunurken, Selçuk Şimşek'in annesi hakkında söyledikleri akılları karıştırdı. Bu sırada olayla ilgisi olmadığını belirten Gülay Hanım'ın açıklamalarında defalarca tekrarladığı bir detay dikkat çekti. İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...
Nilgün (Nalan) Şimşek kaybını araktıran Müge Anlı, canlı yayında Nilgün Hanım'ın eşi Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım ve oğlu Selçuk Bey'i ağırladı. Müge Anlı'nın soruları karşısında yalnızca "Mustafa bana bir şey söylemez, özelini anlatmaz" diyen Gülay Hanım'ın cümlelerine başlarken kullandığı bir ifade, Psikiyatr Arif Verimli tarafından kaydedildi. Arif Verimli, Gülay Hanım'ın defalarca tekrarladığı sözlerin Müge Anlı'daki Nilgün (Nalan) Şimşek olayıyla ilgili itiraf niteliğinde bir söylem olduğunu vurguladı.