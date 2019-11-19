Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinde tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. 48 yaşında hurdacılık yapan Kemal Büyükdeniz, 5 Ağustos günü yaylada silahla vurularak öldürüldü. 19 Kasım Müge Anlı canlı yayınında komşu Hüseyin Kasnakçı hakkında şoke eden gerçek kamera kayıtları ve iddia ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayında anbean tüm gelişmeleri paylaştı. İddiaların odağındaki şüpheli isim Hüseyin Kasnakçı'nın eli ayağı birbirne dolanırken Kemal Büyükdeniz'in oğlunun heyecanlı halleri dikkat çekti. İşte 19 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Canlı yayında eli ayağı birbirine dolandı... 'Yusuf tuttu ben de öldürdüm...'19.11.2019 13:15
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