Müge Anlı pedofili olayıyla çileden çıktı! 60 yaşındaki adam 12 yaşındayken uygunsuz videolar gönderiyordu... 05.11.2019 18:14

Müge Anlı canlı yayınında pedofili şoku yaşandı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mine Hanım, kızının babasının dayısının oğlu Ahmet Akkaya'nın 17 yaşındaki kızını kaçırdığını iddia etti. Mine Hanım'ın iddiasına göre 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Ahmet Akkaya, Yaren daha 12 yaşındayken uygunsuz videolar ve fotoğraflar gönderiyordu.17 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in annesi Mine Hanım kızlarının kaçırıldığını söylese de genç kız Müge canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

Mine Hanım 17 yaşında olduğunu belirttiği kızı Yaren'in babasının dayısının oğlu Ahmet Akkaya'nın kaçırdığını ileri sürdü. İddiaya göre 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, evli ve 4 çocuk babasıydı. Mine Hanım, Ahmet Akkaya'nın, Yaren daha 12 yaşındayken uygunsuz videolar ve görüntüler attığını ileri sürdü.Sakarya'da yaşayan 17 yaşındaki Yaren Kaya'yı 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası akrabası Ahmet Akkaya tarafından kaçırıldığı anne Mine hanım tarafından iddia edildi. "ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına önce Ahmet Akkaya ardından da 18 yaşındaki Yaren bağlandı.

Müge Anlı canlı yayınında konuşan Yaren, herkesi şoke etti. Ailesinden şiddet gördüğünü ve isteyerek kaçtığını söyleyen Yaren'in açıklamaları Müge Anlı'yı da sarstı.

"BEN İSTEYEREK KAÇTIM"

18 yaşındaki Yaren, "Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti." şeklinde konuştu.