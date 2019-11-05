Müge Anlı pedofili olayıyla çileden çıktı! 60 yaşındaki adam 12 yaşındayken uygunsuz videolar gönderiyordu...

Müge Anlı canlı yayınında pedofili şoku yaşandı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mine Hanım, kızının babasının dayısının oğlu Ahmet Akkaya'nın 17 yaşındaki kızını kaçırdığını iddia etti. Mine Hanım'ın iddiasına göre 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Ahmet Akkaya, Yaren daha 12 yaşındayken uygunsuz videolar ve fotoğraflar gönderiyordu.17 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in annesi Mine Hanım kızlarının kaçırıldığını söylese de genç kız Müge canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

05.11.2019 18:17 - Son Güncelleme: 05.11.2019 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





