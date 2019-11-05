Müge Anlı pedofili olayıyla çileden çıktı! 60 yaşındaki adam 12 yaşındayken uygunsuz videolar gönderiyordu...
Müge Anlı canlı yayınında pedofili şoku yaşandı! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Mine Hanım, kızının babasının dayısının oğlu Ahmet Akkaya'nın 17 yaşındaki kızını kaçırdığını iddia etti. Mine Hanım'ın iddiasına göre 60 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Ahmet Akkaya, Yaren daha 12 yaşındayken uygunsuz videolar ve fotoğraflar gönderiyordu.17 yaşındaki akrabasını kaçırdığı iddia edilen 60 yaşındaki Ahmet Akkaya, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Yaren'in annesi Mine Hanım kızlarının kaçırıldığını söylese de genç kız Müge canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.
Müge Anlı, pedofili vakası ile canlı yayında çileden çıktı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan, birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran ve birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, 60 yaşındaki Ahmet Akkaya'nın 17 yaşındaki Yaren'i kaçırdığı iddiasıyla sinirlerine hakim olamadı. Yaren'in annesi Mine Hanım'ın anlattıkları Müge Anlı'yı kızdırırken, canlı yayına bağlanan Yaren'in anlattıkları herkesi şoke etti.
"BEN İSTEYEREK KAÇTIM"
18 yaşındaki Yaren, "Abla ben seni sevdiğim için bağlandım. Biliyorum sen benim kötülüğümü istemezsin ama ben orada görmediğim güler yüzü burada gördüm. Ben orada hep şiddet gördüm. Daha geçenlerde kızgın demiri bastılar üzerime. Amcam bana sinkaflı küfürler etti." şeklinde konuştu.