Müge Anlı canlı yayınının gücü! 11 gündür kayıptı, 1 saatte bulundu! 27 Aralık

Müge Anlı canlı yayınında sevindiren gelişme yaşandı. 16 Aralık'ta oltasını da alıp evden giden fabrika işçisi Selman Yurttaş bulundu. 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınına bağlanan bir izleyici, 11 gündür kayıp olan fabrika işçisi Selman Yurttaş ile birlikte Bursa Orhangazi'de birlikte balık tuttuklarını ifade etti. Eşinden haber alamayan gözü yaşlı kadın Müge Anlı canlı yayınında bu kez sevinç göz yaşlarına boğuldu. İşte 27 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o anlar...
Müge Anlı canlı yayınının gücü! 11 gündür kayıptı, 1 saatte bulundu! 27 Aralık27 Aralık 2018, Perşembe
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